Победителей и призеров муниципального конкурса чтецов определили в Люберцах

Во Дворце детского творчества городского округа Люберцы прошел муниципальный конкурс чтецов «Помним сердцем». В мероприятии, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 79 человек из 17 образовательных организаций округа.

Жюри оценивало выступления в нескольких номинациях. Учащийся лицея № 12 Алексей Савченко победил в направлении «Исполнение прозаического произведения». Юная жительница Люберец Кира Климцова из школы № 52 заняла первое место в дисциплине «Авторское произведение». Лидером в номинации «Исполнение поэтического произведения» стал воспитанник лицея № 4 Глеб Федотов, а в направлении «Литературно-музыкальная композиция» — группа «АзАрт» из школы № 54.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году 28 детских школ искусств в регионе получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.