Андрей Воробьев: оснащение 28 детских школ искусств в Подмосковье обновят в этом году

В 2025 году 28 детских школ искусств в Подмосковье получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в планах — закупить клавишные, струнные, духовые, ударные и народные инструменты. Все это станет возможным благодаря нацпроекту «Семья». На обновление школ выделили около 180 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

«В Подмосковье мы уделяем большое внимание детским школам искусств. Стараемся не только ремонтировать здания, но и приобретать современное оборудование, инструменты, учебные пособия, чтобы талантливые ребята ни в чем не нуждались. План на этот год — оснастить 28 ДШИ. Знаем, что есть серьезный запрос на обновление музыкальных инструментов. Где-то ребята вынуждены заниматься на стареньких фортепиано или скрипках, где-то требуются специализированные инструменты для исполнения народной музыки — гусли, балалайки, домры», — подчеркнул Воробьев.

Школы также оснастят современной техникой: звуковым и световым оборудованием, ноутбуками, интерактивными досками, принтерами. Обновят и мебель — ученическую и офисную. Кроме того, педагоги получат новые учебные пособия, ноты и художественные альбомы.

Музыкальная школа имени Андреенко в Электростали работает с 1951 года. За это время здесь выросло много талантливых музыкантов — лауреатов престижных конкурсов и стипендиатов президента России, губернатора Московской области и Международного фонда Розума.

В этом году школу оснастят новыми инструментами: барабанами, баянами, гитарами, балалайками. Появится и современное звуковое оборудование. Преподаватели получат дополнительные материалы для занятий.

«У наших талантливых детей будет возможность заниматься на профессиональных инструментах, что чрезвычайно важно. Такая поддержка со стороны Московской области не только укрепляет материально-техническую базу нашей школы, но и вдохновляет весь коллектив на новые достижения», — отметила директор ДМШ имени Андреенко Светлана Панасенкова.

Дмитровская ДШИ в 2022 году уже прошла капитальный ремонт, а теперь ей предстоит обновление технической базы: закупят народные и духовые инструменты, мольберты и специальные учебники. Ученики школы — постоянные участники и победители престижных конкурсов. Например, юный трубач Тимофей Карасев — стипендиат фонда «Новые имена» и обладатель золотой медали Молодежных Дельфийских игр России.

Обновление ждет и ДШИ имени Сурмилло в Озерах. Школе передадут новую мебель, технику и пособия. Кроме того, новые инструменты поступят в школы искусств Коломны, Можайска, Дубны, Ногинска, Люберец, Подольска, Мытищ, а также в небольшие города и поселки, такие как Запрудня, Дмитровский Погост и Электроизолятор.

«В 2025 году ДШИ № 1 имени Герасимова была включена в национальный проект „Семья“. У нас появилась уникальная возможность обновить учебное оборудование для реализации предпрофессиональных программ в области хореографического и изобразительного искусства. Так, новый учебный год мы начнем с современными хореографическими станками и травмобезопаснымизеркалами в классах хореографии», — сказала директор ДШИ № 1 имени Герасимова Анна Мормоль.

Подмосковные школы искусств и дальше будут развиваться, чтобы у юных талантов было все необходимое для роста, вдохновения и ярких побед.