Площадь ОЭЗ «Дубна» увеличат на 20%

Заявку на увеличение площади ОЭЗ «Дубна» одобрили в правительстве России. Площадку орасширят на 56,5 гектара, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общая территория после расширения составит 335 гектаров. Это позволит привлечь в ОЭЗ „Дубна“ еще не менее 26 технологичных компаний, объем инвестиций которых превысит 50 миллиардов рублей. На новых предприятиях планируется создать 2,5 тысячи рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

ОЭЗ «Дубна» успешно развивается, на ее территории реализуют приоритетные для страны направления науки, технологий, промышленности.

«Только в этом году к нам пришли 18 новых резидентов, их общее число сегодня составляет 166. С каждым годом востребованность нашей площадки инвесторами растет, а предоставление дополнительной территории даст еще больше возможностей», — отметил генеральный директор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

При поддержке властей на территории «Дубны» создана необходимая инженерная, транспортная, таможенная и социальная инфраструктура. Тепло, электричество, вода, телекоммуникации подводятся непосредственно к участкам резидентов. У компаний есть возможность арендовать помещения на готовых площадях инновационно-технологических центров — такой опыт «Дубны» сегодня масштабируют по всей стране.

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