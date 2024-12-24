Воробьев: доходы бюджета Подмосковья выросли на 20% за 11 месяцев

Экономика Подмосковья показывает стабильный рост. Доходы бюджета за 11 месяцев выросли на 20% по сравнению с прошлым годом и достигли 1,186 триллиона рублей. Предварительные итоги подвел в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев .

«Источник этого роста — предприятия, предприниматели и инвесторы. Благодаря им в регионе растут доходы, зарплаты, создаются новые рабочие места. Бизнес — это движущая сила нашей экономики. Сейчас у нас на сопровождении более 1,2 тысячи инвестпроектов. Особое внимание уделяем импортозамещению — из 357 уже реализовали 157 проектов», — написал Воробьев.

В этом году в Подмосковье запустили еще 80 новых производств. Это позволило создать около 7,5 тысячи рабочих мест для жителей разных городских округов.

«Вместе с Минпромторгом продолжаем сопровождать наши мегапроекты. Это Коломенский завод, „Гормаш Глобал“ и два проекта Росатома. Сейчас подбираем участок под еще один важный проект — агрегатный завод и производство электрооборудования для самолетов Сухой Суперджет-100 и МС-21», — сообщил глава региона.

Во время своего традиционного обращения к жителям, которое состоялось 23 декабря, Андрей Воробьев отметил главные вызовы для экономики в 2025 году. Это ситуация неопределенности, высокая инфляция, высокая ключевая ставка. Подмосковье ставит задачу найти ресурсы и возможности поддержать предприятия в критически важных отраслях, а также укрепить технологический суверенитет.