Пленарное заседание Общественной палаты прошло в Мытищах

17 июня прошло Пленарное заседание Общественной палаты в Мытищах. Сотрудники администрации и члены общественной палаты обсудили текущую работу и планы на ближайшую перспективу.

Вопросы, которые поднимались на заседании: вакцинация и чипирование животных; профилактические меры безопасности против мошенничества для различных возрастных категорий и итоги проделанной работы в сферах спорта, культуры и молодежной политики.

Члены общественной палаты провели активный диалог с жителями, мониторинг общественного транспорта, медицинских и образовательных учреждений. Они регулярно принимают участие в круглых столах и выездных администрациях, а также уделяют пристальное внимание вопросам экологии. Кроме того, организуют мероприятия разной направленности.

«Благодарю членов Общественной палаты за неравнодушие и активную гражданскую позицию», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.