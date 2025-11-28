Платформу управления удаленными рабочими местами разработали в Дубне

Компания-резидент ОЭЗ ТВТ «Дубна» Getmobit представила свою разработку на форуме «Технологии и инновации». Она позволяет управлять гибридными и удаленными рабочими местами с помощью искусственного интеллекта.

По форме разработка выглядит как аппарат IРтелефонии. Это мультифункциональный программный продукт. Аналогов в мире нет.

«Она объединяет в себе все сервисы, которые необходимы современному сотруднику на рабочем месте — подключение к виртуальным инфраструктурам, сервисам IP телефонии, к видеоконференцсвязи», — сказал директор департамента управления продуктовым портфелем компании Getmobit Василий Шубин.

В целом участниками профильного форума стали представители малых технологических компаний. Они приняли участие в экспертном обучении.

«Эффективными площадками для развития технологичных и инновационных компаний остаются особые экономические зоны. ОЭЗ „Дубна“ — один из лидеров, продукция ее компаний-резидентов уже давно завоевала как российский, так и международный рынок. Продолжаем поддерживать нашу площадку. Напомню, в прошлом году правительство РФ утвердило расширение территории ОЭЗ „Дубна“ на 20%», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.