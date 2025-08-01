Плановую санитарную рубку сухостойных деревьев провели в Мытищах

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Лесопарковое хозяйство» провели мероприятия по санитарной рубке сухих и аварийных деревьев. Работа обеспечит безопасность горожан и сохранение городской инфраструктуры.

Обрезку выполнили вблизи дорожных знаков, камер видеонаблюдения и строительных площадок, что позволит обеспечить беспрепятственный доступ и безопасность к объектам.

Деревья, достигшие конца жизненного цикла, — источник опасности. В плохих погодных условиях засохшее дерево может упасть, создав угрозу жизни и здоровью прохожих, повредить автомобили и другое имущество, а также нарушить движение транспорта. Специалисты лесопаркового хозяйства продолжат следить за состоянием зеленых насаждений.

Регулярный осмотр деревьев, поможет выявить потенциально опасные экземпляры. Планы по формовочной и санитарной рубке составят после осмотра. Жители через портал «Добродел» можно сообщать о проблемных деревьях, особенно если заметны признаки аварийности.

Работы также проводят по заявкам Государственной инспекции безопасности дорожного движения, когда необходимо удалить ветви, ставшие помехой обзора водителей.

Специалисты продолжили работу возле театра «Фест». Запланировано удалить несколько старых деревьев и высадить новые растения. Это позволит сохранить эстетику городского ландшафта и создать комфортные условия для зрителей и работников театра.