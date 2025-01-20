Пять самых популярных мест для крещенских купаний назвали в Подмосковье

Крещенские купания начались в Подмосковье в ночь на 19 января и продолжались все воскресенье. Самые популярные купели назвали в Министерстве благоустройства Московской области.

«В купаниях приняло участие свыше 211 тысяч человек, более 100 тысяч из которых окунулись в священную воду. Больше всего людей посетило источник преподобного Сергия Радонежского „Гремячий ключ“ в Сергиевом Посаде — свыше 36,5 тысячи человек», — рассказал зампред правительства Московской области Михаил Хайкин.

На втором месте оказалась купель на реке Истра возле Ново-Иерусалимского монастыря, где окунулись 13,2 тысячи человек. Святой источник в подворье Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове принял 12,7 тысячи человек, Саввино-Сторожевский монастырь в Одинцове — 6,8 тысячи человек. Замыкает пятерку Котовский залив в Долгопрудном, где искупались 5,8 тысячи человек.

Крещенские купания организовали в соответствии с мерами безопасности, что позволило жителям и гостям региона спокойно отметить праздник.