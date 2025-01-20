Более 100 тысяч человек стали участниками крещенских купаний в Подмосковье

В этом году оборудованные места для крещенских купаний в Подмосковье посетили более 211 тысяч жителей и гостей региона. Около 104 тысяч из них совершили традиционный обряд омовения и погрузились в ледяную воду.
В Московской области подготовили 193 места для купаний. К иорданям провели свет, везде оборудовали удобные спуски в воду и места для переодевания. Гостей угощали горячим чаем.
У каждой проруби дежурили спасатели, полицейские, медики и добровольные дружинники. Для обеспечения безопасности задействовали группировку сил и средств МОСЧС в количестве 4500 человек и 750 машин.
Спасатели всю ночь дежурили у воды, помогая людям быстро выбраться из проруби после погружения. Благодаря слаженной работе всех ведомств удалось избежать несчастных случаев и праздник прошел спокойно.
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