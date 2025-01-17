Пять пунктов приема новогодних елок на переработку открыли в Мытищах

Мытищи присоединились к областной акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!», которая проходит в Подмосковье с 15 января по 10 февраля. В городе организовали пять пунктов сбора использованных елей, сосен и пихт.

Положительные результаты акции стали заметны уже за два дня. Площадка для утилизации елок в микрорайоне Пироговский практически заполнена. Не пустуют площадки и на других точках сбора. Деревья будут вывозить по мере необходимости.

Заместитель главы городского округа Иван Яськив рассказал, что Мытищи участвуют в акции уже седьмой год подряд. С жителями и управляющими компаниями проводится активная работа, до них доводится вся необходимая информация. Положительный эффект налицо: контейнерные площадки не завалены отслужившими свой срок елками, отметил Иван Яськив.

Собранные деревья отправятся на переработку, где с помощью специализированной техники для дробления их превратят в щепу. Этот материал используется в сельском хозяйстве, сфере благоустройства, для обустройства вольеров для животных.

Директор управления экологии администрации Мытищ Артур Суворов напомнил, что при сдаче елок на утилизацию их не нужно упаковывать в пакеты или бумагу. С деревьев необходимо убрать все украшения.

Пункт приема в Мытищах открыты по адресам: микрорайон Пироговский, улица Пролетарская, дом 2а; микрорайон Дружба, улица 4-я Парковая, дом 5а/1; площадка «Мегабак», улица Коминтерна, дом 25; Парк Мира, в районе улицы Шараповской; на Транспортной улице.