Письма юных жителей Фрязина отправят в резиденцию Деда Мороза

В городском округе Фрязино завершилась первая фаза сбора писем для Деда Мороза. Расположившийся прямо посреди лесного массива специальный почтовый ящик заполнился яркими рисунками и сокровенными мечтами юных жителей округа.

«Торжественное закрытие этапа ознаменовалось мероприятием, на котором делегация передала детские послания волонтерам благотворительного фонда „Путь детства“. Теперь эти письма отправятся в путешествие прямиком в главную резиденцию главного волшебника страны — Великий Устюг», — сообщили организаторы.

Также они добавили, что тем, кто пока не успел поделиться своей мечтой с главным героем предстоящих праздников, не стоит переживать — возможность выразить свои желания остается открытой вплоть до завершения календарного года. Акция проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье».