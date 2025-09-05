Пианистка из Истры выступила на международном конкурсе

Юная пианистка из муниципального округа Истра Варвара Ефимова приняла участие во втором международном конкурсе-фестивале исполнительского искусства «Музыкальные встречи в Рузе». Девушка обучается в структурном подразделении детской школы искусств имени Ширшова «Новопетровская детская музыкальная школа».

В Рузе Варвара вместе со струнным оркестром Детской школы искусств имени Святослава Рихтера исполнила «Концерт» Иоганна Себастьяна Баха на сцене санатория «Дорохово».

Целями конкурса являются возрождение традиций живого общения между зрителем и исполнителем, популяризация основ русской культуры и исполнительства, повышение интереса к музыкальным традициям, а также выявление одаренных, талантливых исполнителей в разных жанрах. Участвовали в творческом состязании исполнители-инструменталисты, вокалисты, студенты и преподаватели музыкальных учебных заведений из всех регионов России, республик СНГ и стран дальнего зарубежья.