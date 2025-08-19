Песочницу и скамейку доустановят на улице Малая Комитетская в Королеве

В Королеве во дворе дома № 7 на улице Малая Комитетская завершили работы по обновлению детской площадки: старые игровые элементы заменили на современный комплекс в форме замка. Новый городок оборудован башенками, лестницами и разнообразными горками.

Для малышей установили удобные качели и мотоцикл‑качалку на пружине, а подростки могут тренировать ловкость на лесенках и спусках.

При обустройстве уделили внимание безопасности — на покрытии используются материалы, снижающие риск травм, что обеспечивает комфорт и защиту при активных играх. Местные жители уже позитивно оценили изменения, дети охотно проводят там время.

Глава города Игорь Трифонов осмотрел новую площадку и пообщался с горожанами. Родители попросили дополнительно установить песочницу и скамейку; соответствующее поручение дано ответственным, обновления запланированы на начало сентября.

В этом году в рамках муниципальной программы в городе модернизировали 13 детских площадок, все — на месте устаревших комплексов, не соответствовавших современным требованиям.

При установке особое внимание уделялось безопасности: на каждой площадке предусмотрено освещение и видеонаблюдение, подключенное к системе «Безопасный город». За последние восемь лет в наукограде появилось более 230 современных детских площадок.