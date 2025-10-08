Пешеходный переход через ж/д пути у станции Подлипки Дачные построят в Королеве

В Королеве начали возводить пешеходный переход протяженностью 83 метра у станции Подлипки Дачные. Работы планируют завершить в сентябре 2026 года.

Специалисты уже подготовили стройплощадку. Они привезли материалы, технику, установили ограждения и дорожные знаки. Переход планируют сделать разноуровневым, с двумя павильонами и сходом на платформу станции Подлипки Дачные. Для удобства маломобильных жителей установят лифты и пандусы.

Новый переход позволит жителям комфортно и безопасно добираться до железнодорожной платформы, а также свяжет между собой крупные микрорайоны Королева: центральный, Юбилейный, Завокзальный. Пешеходную коммуникацию возводят по просьбам горожан, которые не раз обращались с предложением о строительстве к городским и региональным властям.

Отметим, что работы проведут в рамках региональной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».