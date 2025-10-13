Первый всероссийский агродиктант прошел на сыроварне Олега Сироты в Истре
Истринская сыроварня Олега Сироты выступила одной из самых необычных площадок для проведения Первого Всероссийского агродиктанта. Акция, охватившая все 89 регионов страны, позволила тысячам россиян проверить свои знания в сфере агропромышленного комплекса.
С 8 по 12 октября по всей России проходила масштабная образовательная акция — Первый Всероссийский агродиктант. Она приурочена к профессиональному празднику — Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Участникам диктанта, среди которых школьники, студенты, фермеры и действующие специалисты агропрома, предлагали ответить на 30 вопросов по различным темам агропромышленного комплекса. Сделать это можно было как онлайн, так и очно на одной из тысяч организованных по стране площадок.
Всего для очного участия обустроили более девяти тысяч локаций. Особый колорит акции придали уникальные площадки, одной из которых стала Истринская сыроварня Олега Сироты в деревне Дубровское.
Также фермеры смогли задать интересующие их вопросы координатору федерального проекта «Российское село», председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александру Двойных. Открытый диалог с представителями власти длился несколько часов. Все проблемы аграриев приняли к сведению.