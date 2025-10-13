Первый всероссийский агродиктант прошел на сыроварне Олега Сироты в Истре

Истринская сыроварня Олега Сироты выступила одной из самых необычных площадок для проведения Первого Всероссийского агродиктанта. Акция, охватившая все 89 регионов страны, позволила тысячам россиян проверить свои знания в сфере агропромышленного комплекса.

С 8 по 12 октября по всей России проходила масштабная образовательная акция — Первый Всероссийский агродиктант. Она приурочена к профессиональному празднику — Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Участникам диктанта, среди которых школьники, студенты, фермеры и действующие специалисты агропрома, предлагали ответить на 30 вопросов по различным темам агропромышленного комплекса. Сделать это можно было как онлайн, так и очно на одной из тысяч организованных по стране площадок.