Первый турнир нового баскетбольного сезона завершился в Мытищах

Команда мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу заняла второе место в турнире среди девушек. Юниоры из Мытищ стали третьими в своих соревнованиях.

Отборочные соревнования команд спортивных школ Московской области к первенству России по баскетболу завершились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Участниками, вышедшими на паркет стали юноши и девушки 2011 года рождения.

Отборочный этап, традиционно, провели, в качестве первого смотра готовности юных баскетболистов к новому игровому сезону, их навыки и спортивную подготовку смогли оценить тренеры. Спортсмены и их наставники отлично понимали, что к грядущим соревнованиям необходимо как следует подготовиться, ведь на кону еще и участие в первенстве России.

Отбор на это состязание станет важным испытанием для спортсменов, а попасть на него смогут по пять лучших коллективов от региона.