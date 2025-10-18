Первый этап областной олимпиады по праву для школьников прошел в Котельниках

В Котельниках состоялся первый этап ежегодной областной олимпиады среди учащихся старших классов по избирательному законодательству. В интеллектуальном состязании участие приняли школьники из всех учебных заведений округа.

Олимпиаду провели в формате индивидуального дистанционного тестирования. Учащимся предстояло ответить на 20 вопросов: 15 из них касались современного избирательного права, а пять — истории становления избирательной системы России.

Организовала олимпиаду избирательная комиссия Московской области. Тестирование провели для повышения правовой и политической культуры, формирования гражданской зрелости подрастающего поколения.

Итоги первого этапа олимпиады станут известны до 1 ноября. Их опубликуют на официальном сайте избирательной комиссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.