Первые паспорта вручили 17 школьникам в Мытищах

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая участвовала в выдаче документов. Она отметила, что получение паспорта означает не только приобретение новых прав, но и принятие ответственности за свое будущее.

«Сегодня вы получаете важный документ, который подтверждает вашу принадлежность к нашей стране. Впереди у каждого из вас большие возможности. Желаю вам уверенно идти к своим целям, сохранять веру в себя и реализовывать самые смелые планы», — подчеркнула Юлия Купецкая.

Многие участники церемонии уже активно проявили себя в учебе, спорте, общественной деятельности и реализации собственных проектов. Впереди у молодых жителей округа новые возможности для развития и достижения поставленных целей.