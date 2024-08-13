Первые машины с гуманитарным грузом отправили из Люберец в Курск

Сегодня из городского округа Люберцы отправились первые машины с гуманитарной помощью для жителей Курской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Гуманитарные грузы были собраны в пунктах сбора, расположенных в местном отделении партии «Единая Россия» и в детской библиотеке «Бригантина».

«Более тонны гуманитарной помощи собрали люберецкие волонтеры для жителей Курской области. Благодарю каждого, кто откликнулся! Это товары первой необходимости, продукты питания, средства личной гигиены, одежда и детские вещи», — отметил Владимир Волков.

Также работает дополнительный пункт в Центре поддержки участников СВО и их семей на Октябрьском проспекте, 120, к. 3.

Волонтеры продолжат закупать необходимые вещи и погружать их в фуру «Доброго дела», чтобы помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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