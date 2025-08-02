Первые хоккейные матчи Кубка Александра Овечкина прошли в Подмосковье

Первые групповые матчи VII международного Кубка Александра Овечкина завершились в Подмосковье. Хоккейные схватки между детско-юношескими командами прошли на льду «Красногорск Арены» и «Арены Мытищи», сообщили в Минспорта МО.

В первый день прошло 12 игр в группах. От Подмосковья участие в турнире приняли шесть команд: красногорские «Академия Петрова» и «Красная машина Юниор», «Витязь» из Подольска, «Атлант» из Мытищ, «Химик» из Воскресенска и «Балашиха».

Уточняется, что группы А и Б соревновались в Красногорске, а В и Г — в Мытищах.

В группе А красногорская «Академия Петрова» одержала победу над «Амуром» из Хабаровска. Подольский «Витязь» обыграл «Адмирал» из Владивостока, а московский ЦСКА нанес поражение «Сибири» из Новосибирска.

В группе Б челябинский «Трактор» завершил встречу с «Армией СКА» из Санкт-Петербурга победой, а вот омский «Авангард» не смог противостоять столичному «Спартаку». Игра «Салавата Юлаева» из Уфы и московского «Динамо» завершилась победой команды из Башкортостана.

В Группе В мытищинский «Атлант» нанес поражение череповецкой «Северстали», а вот подмосковная «Балашиха» уступила «Локомотиву» из Ярославля. Две зарубежные команды «Динамо» из Минска и «Барыс» из Астаны завершили встречу победой белорусских хоккеистов.

В Группе Г красногорская «Красная машина Юниор» противостояла магнитогорскому «Металлургу», юные спортсмены «Динамо» из Санкт-Петербурга обыграли екатеринбургских из «Красных крыльев». Воскресенский «Химик» уступил казанскому «Ак Барсу».

Групповые игры продолжатся и завтра. Также 3 августа в Мытищах пройдет первое подмосковное дерби между «Атлантом» и «Балашихой».

Напомним, что в этом году в турнире за трофей борются 24 команды. Игровой этап продлится до 6 августа включительно, затем стартует плей-офф. А уже 9 августа, в последний день Кубка, на гала-матче встретятся звезды хоккея во главе с Александром Овечкиным и Павлом Дацюком.

Соревнования проводятся в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».