Первые 20 призывников отправились служить из Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск продолжается осенняя призывная кампания. Первые 20 молодых людей направлены для прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах России.

Повестки призывники получают как в бумажном, так и в электронном уведомлениях. По словам военного комиссара городского округа Олега Слабоспицкого, служить молодые люди будут в Московском и Ленинградском округах.

«Проходящих службу по призыву военнослужащих не будут привлекать к участию в выполнении задач СВО. Первая группа юношей уже проходит медицинскую комиссию в городе Железнодорожный, после чего последует непосредственное распределение по воинским частям на территории России», — сообщил заместитель главы городского округа Максим Барков.

Всего этой осенью на срочную службу из Солнечногорска отправятся 150 человек. Срок службы составляет 12 месяцев. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года.