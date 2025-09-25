Первое занятие по блогингу провели для школьников в Королеве

Мероприятие состоялось в новой библиотеке № 8. Учеников познакомили с основами этого увлекательного и динамичного направления деятельности.

На занятии школьниками рассказали о целях блогинга, актуальных темам для начинающих авторов, технологиях, которые используют блогеры. Особое внимание уделили правовым аспектам этой деятельности. Ребята обсудили моральные и этические вопросы блогинга, а также отличие блогеров от журналистов, их влияние на медиасферу и роль в современном информационном пространстве.

Следующее занятие будет практическим. Школьники попробуют создать свой первый осознанный пост. Библиотека № 8 приглашает всех желающих развить свои навыки в блогинге присоединиться к этим увлекательным занятиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.