Первенство Мытищ по греко-римской борьбе прошло в Мытищах

В центре единоборств в Мытищах состоялось первенство городского округа среди юношей 2009–2010 годов рождения по греко-римской борьбе, посвященное памяти первого главы и почетного гражданина Мытищинского района Анатолия Астрахова. Более 50 юных борцов из шести муниципалитетов Московской области приняли участие в турнире.

Несмотря на перерыв, спортсмены не прекращали тренировки, и теперь им важно было вернуть себя в соревновательный тонус через непосредственное противостояние с соперниками.

«Такие соревнования мы проводим на постоянной основе по разным возрастам», — отметил тренер мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» Самир Алиев. Он подчеркнул, что эти турниры служат началом подготовки к новому сезону и позволяют тренерам оценить состояние спортсменов для корректировки тренировочного процесса.

Напомним, что турнир памяти Анатолия Астрахова стал традиционным событием для округа. В мытищинский центр единоборств с приезжают воспитанники ведущих спортивных школ региона. На трибунах можно было увидеть известных спортсменов и почетных гостей.

«Очень приятно, что коллеги пригласили меня на этот турнир. Это не просто тренировочное мероприятие, ему присвоено имя нашего земляка, почетного гражданина. А значит и ценность наград здесь высока», — отметил председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош.

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