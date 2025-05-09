Пережившего ужасы концлагеря ветерана поздравили в Красногорске с 9 Мая

Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО посетили и поздравили ветерана из Красногорске. Во время войны он был узником фашистского лагеря. В этом году Борису Быкову исполнилось 95 лет.

Ведомство преподнесло Быкову памятные подарки, за чашкой чая ветеран вспомнил военные годы.

Быков родился в деревне Дедешино в Истре. В 1941 году работал в военном госпитале.

В мирные годы служил в Советской армии, восстанавливал хозяйство после войны. 23 года трудился на военном машиностроительном заводе № 500 в Москве.

В 1946 году он получил награду За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а в мае 1970 — «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».