Передвижной ветпункт побывает в Супоневском парке в Одинцове 6 сентября

Пункт откроет свои двери в Супоневском парке в Одинцове с 13:00 до 16:00. Хозяева домашних животных смогут сделать прививки своим питомцам и чипировать их.

В рамках акции также проведут бесплатную вакцинаю против бешенства препаратом «Рабикан». Эта процедура обезопасит от вируса как домашних животных, так и их владельцев.

Кроме того, за дополнительную плату питомцам могут поставить комплексную вакцину, которая защитит и от других опасных заболеваний, таких как парвовирусный энтерит и инфекционный гепатит.

Специалисты Госветслужбы отметили, что регулярные прививки не только защищают четвероногих, но и способствуют созданию безопасной городской среды. А чипирование позволяет быстрее найти и идентифицировать пропавших питомцев.

