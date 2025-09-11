Передвижной пункт вакцинации примет пациентов в Мытищах 13 сентября

У Дворца культуры «Яуза» на улице Мира, дом № 2 А, начал работу передвижной пункт вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку от гриппа и пневмококковой инфекции 13 сентября с 10:00 до 15:00.

Вакцина от пневмококковой инфекции совместима с другими прививками из Национального календаря, в том числе против гриппа. Эксперты подчеркивают, что вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции является эффективным и безопасным способом защиты от этих опасных заболеваний.

Для того, чтобы сделать прививку в передвижном пункте, необходимо при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, выданный в Московской области, и СНИЛС. Врач проведет обязательный осмотр до процедуры для выявления возможных противопоказаний.

Жители Мытищ также могут записаться на вакцинацию в поликлинике по телефону: 8 (495) 308-13-00.