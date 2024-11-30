Пенсионеры в Котельниках покажут спектакль «Бременские музыканты»

Участники клуба «Активное долголетие» в Котельниках изучают театральное мастерство и готовятся к новогодним праздникам. Они представят зрителям музыкальный спектакль.

В клубе проходят занятия «Театральное мастерство», на котором пенсионеры репетируют вокальные партии, чтобы представить музыкальный спектакль «Бременские музыканты». Творческую встречу посетили 10 человек. Самому старшему артисту исполнилось 76 лет.

Следующая репетиция пройдет 5 декабря в 17:00 в ДК «Силикат». Он располагается по адресу: микрорайон Силикат, дом № 32.

Отметим, в Котельниках приглашают пенсионеров присоединиться к клубу. Для них проводят уроки танцев, пения, йоги, компьютерной грамотности, рисования, спортивные занятия, уроки красоты и многое другое.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».