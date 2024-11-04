Пенсионеры Подольска провели флешмоб ко Дню народного единства

Старт праздничной программе ко Дню народного единства в Подольске дали пенсионеры из клуба «Активное долголетие». Они провели танцевальный флешмоб в парке имени Виктора Талалихина.

По традиции в праздничной программе ко Дню народного единства выступила группа «Радость движение» под руководством Владимира Васильева. В парке имени Талалихина 30 долголетов организовали танцевальный флешмоб.

«Сегодня прекрасная погода, утром выпал снег. Мы по традиции подготовили флешмоб, который посвятили народному празднику. Несмотря на свой возраст, а мне уже больше 70 лет, я всегда стараюсь принимать участие в подобных мероприятиях», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» Валентина Фисун.

После флешмоба стартовал праздничный концерт с участием творческих коллективов Дома культуры «Зио». Зрителей угощали горячим чаем, который подготовила передвижная «Самоварная станция». Все желающие смогли посетить выставку патриотических фотографий «Моя единая Родина — Россия».

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