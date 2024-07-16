Пенсионеры из Солнечногорска передали маскировочные сети бойцам СВО

Жители Солнечногорска продолжают регулярно оказывать помощь бойцам специальной военной операции. Члены клуба «Активное долголетие» совместно с волонтерской группой «Солнечногорский оберег» изготовили и передали маскировочные сети на передовую.

Пенсионеры и волонтеры с начала года сшили и доставили в военные госпитали более 200 подушек для бойцов специальной военной операции. На этот раз вместе с гуманитарной помощью на передовую отправятся маскировочные сети.

«Для бойцов, которые несут службу по контракту, действуют различные программы поддержки. Также стоит отметить, что на территории Солнечногорска мы поддерживаем семьи наших военнослужащих, оказываем всестороннюю адресную помощь», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о поддержке бойцов специальной военной операции в регионе.

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