Пенсионеры из Серебряных Прудов сделали праздничные аксессуары

В преддверии Нового года участницы регионального проекта «Активное долголетие» из Серебряных Прудов преобразили свои творческие будни в настоящую мастерскую Деда Мороза. Они создали рождественские сапожки, в которых можно хранить маленькие подарки и сладости.

«Используя мягкий фетр самых разных оттенков, искрящийся новогодний декор — от пайеток и бисера до миниатюрных колокольчиков, — а также атласные ленты, уютные пуговицы и изящную вышивку, они преобразили обычные материалы в по-настоящему роскошные и уникальные изделия. Каждый сапожок — это маленькое произведение искусства, созданное с невероятной теплотой и вниманием к мельчайшим деталям», — сообщили организаторы.

Многие из них украшены именными надписями, инициалами или особым персональным декором, делая подарок по-настоящему эксклюзивным и адресованным конкретному человеку. Участницы поделились, что они шьют для внуков, детей и друзей.