Пенсионеры из Мытищ приняли участие в областном форуме

Форум «Серебряный возраст» прошел в Коломне. Его участниками стали более 400 представителей старшего возраста из 16 муниципалитетов Подмосковья, в том числе из Мытищ.

На мероприятии обсуждались две актуальные в настоящее время темы — сохранение здоровья и финансовая грамотность. Форум проводился в интерактивном формате, что позволило всем участникам активно включиться в процесс обсуждения. Все желающие смогли задать интересующие их вопросы и получить детальные ответы.

Пенсионерам дали советы, как сохранить физическую форму и поддерживать отличное самочувствие. Пожилые люди также узнали, как защитить свои деньги от мошенников и эффективно управлять ими.

Союз пенсионеров Подмосковья, которым руководит Анатолий Никитин, на регулярной основе реализует проекты, направленных на вовлечение пожилых людей в активную социальную жизнь.