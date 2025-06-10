Пенсионеры из Мытищ приняли участие в областной спартакиаде

Сборная городского округа Мытищи с хорошими результатами прошла всю соревновательную программу традиционной спартакиады пенсионеров. Так, победительницей турнира по шахматам стала Наталья Воротникова.

Региональный этап спартакиады пенсионеров России стартовал в Коломне. Участие в турнире приняли свыше 400 спортсменов, представлявших 45 команд из 43 муниципальных образований Подмосковья.

Команда из Мытищ состояла из девяти человек — четырех мужчин старше 60 лет, четырех женщин старше 55 лет и одного руководителя. Программа включала комбинированную эстафету, бег на 1000 метров, плавание вольным стилем, настольный теннис, пулевую стрельбу, быстрые шахматы и дартс.

Председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин подчеркнул важность подобных мероприятий, отметив, что число пожилых людей в регионе постоянно увеличивается, и крайне важно демонстрировать, что активная жизнь в старшем возрасте доступна для всех.