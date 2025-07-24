Пенсионеры из Мытищ побывали на экскурсии в усадьбе Фряново

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» осваивают новые навыки, занимаются спортом и творчеством, а также посещают разные уголки Подмосковья. В этот раз пенсионеры из Мытищ побывали на экскурсии в историко-художественном музее «Усадьба Фряново», который расположен в городском округе Щелково.

Гости посетили старинный господский дом усадьбы Фряново. Памятник архитектуры и истории федерального значения, который возвели в 1802 году, включает в себя деревянный дом с флигелями и галереями, храм Собора Иоанна Предтечи и парк с прудами.

Участники клуба «Активное долголетие» из Мытищ погуляли по усадебной аллее и прониклись красотой храма, построенного в 1797 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.