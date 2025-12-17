Пенсионеры из Люберец побывали на экскурсии в «Новогоднем автобусе»

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из Дзержинского приняли участие в новогоднем проекте. Более 20 человек проехались по украшенным улицам города.

Также группа посетила Николо-Угрешский монастырь. Для них организовали пение песен под баян, конкурсы и викторины. Их подготовили сотрудники ДК «Энергетик».

«Финальной остановкой стала главная городская елка в сквере им. Бориса Громцева. Здесь пассажиров ждали Дед Мороз и Снегурочка, хоровод, подвижные забавы, любимые мелодии прошлых лет», — добавил председатель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Люберцы Илья Рожников.

Экскурсионный автобус начал курсировать в Люберцах в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» со 2 декабря. Планируют провести около 120 рейсов. Проект продлится до 22 декабря.