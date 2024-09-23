Пенсионеры из Люберец победили на областном турнире по шашкам и шахматам

В городском округе Ступино провели областной турнир по русским шашкам и шахматам среди участников клуба «Активное долголетие». Пенсионеры из Люберец стали первыми в состязаниях. Всего за победу сражались 15 округов Подмосковья.

Спортсмены из Люберец завоевали первое место на областном лично-командном турнире по русским шашкам и шахматам среди участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Соревнования прошли в Ступине.

Долголеты Ирина Храмцова и Виктор Евстигнеев представили Люберцы в турнире, они выступили за команду «Восток».

«Команда „Восток“ одержала победу в финальном этапе и заняла первое место. Поздравляем наших спортсменов-долголетов, желаем им дальнейших побед!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Более 13 тысяч жителей Люберец принимают участие в губернаторском проекте «Активное долголетие». Записаться в клуб можно по телефону: 8 (495) 554-61-21.

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