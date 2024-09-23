Пенсионеры из Люберец победили на областном турнире по пляжному волейболу

На берегу Кореневского карьера в городском округе Люберцы прошел областной турнир по пляжному волейболу среди членов клуба «Активное долголетие». Пенсионеры из Люберец заняли в состязаниях первое место, всего участвовало семь команд.

Как рассказал глава Люберец Владимир Волков, люберчане стали первыми на областном турнире по пляжному волейболу среди участников губернаторского проекта «Активное долголетие».

За победу сражались семь команд из Подмосковья: Люберцы, Котельники, Реутов, Сергиев Посад, Королев, Павлово-Посадский Электрогорск и Егорьевск.

Второе место заняла команда из Реутова, третьими стали волейболисты и Королева.

Среди смешанных команд золото у Котельников, серебряную медаль завоевали пенсионеры из Егорьевска, бронза досталась команде из павлово-посадского Электрогорска.

«Игра в пляжный волейбол является одним из самых популярных видов спорта России, особенно в теплое время года. Поздравляем победителей и участников турнира по пляжному волейболу и желаем новых достижений!» — отметил Волков.

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