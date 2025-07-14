Пенсионеры из Котельников побывали на экскурсии в храме села Бушарино

Паломническую поездку совершили участники клуба «Активное долголетие» из Котельников. Они побывали в храме Михаила Архангела в селе Бушарино.

В 2004 году сын руководителя Звенигорода Леонида Ставицкого чудом выжил в автокатастрофе. В благодарность за спасение в Бушарино заложили деревянный храм в честь Михаила Архангела.

Сейчас здесь есть изящная часовня-беседка и храм с резными наличниками, куполами и колоколами. Участники клуба «Активное долголетие» из Котельников прогулялись по его территории, а также посетили трапезу, на которой их угостили чаем с пирогами.

В экскурсии поучаствовали 15 человек. Самому старшему из них — 79 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что активисты «Молодой гвардии» в Котельниках побывали на экскурсии в Единой дежурно-диспетчерской службе. Они узнали о графике и специфике работы операторов, посетили кабины и комнаты отдыха.