Пенсионеры из Истры стали участниками областного фестиваля «Живем ярко»

Участники клуба «Активное долголетие» из Истры посетили областной фестиваль для пожилых людей «Живем ярко». Он объединил более тысячи человек со всех регионов России.

Фестиваль посвятили Международному дню пожилых людей и пятилетнему юбилею проекта «Активное долголетие». Пенсионеры смогли поучаствовать в кулинарных и творческих мастер-классах, дефиле, лотерее, 3D моделировании, сфотографироваться в кабине с помощью нейросети. Развлекали долголетов шаржисты и стилисты, выступали артисты и знаменитый певец Прохор Шаляпин. Пенсионеры оставили на стенде свои пожелания и поздравления.