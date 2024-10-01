Андрей Воробьев: проект «Активное долголетие» объединил 335 тысяч человек

Клуб «Активное долголетие» отметил пять лет со дня образования в Подмосковье. За это время к проекту присоединились 355 тысяч жителей, самому старшему из них — 97 лет. О популярности клуба и его программах рассказал губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Для пенсионеров проводят спортивные и творческие занятия. Они посещают танцевальные клубы, бассейн, дыхательную гимнастику и многое другое. Участники клуба ездят на экскурсии, всего организовали 75 маршрутов, включающих 120 культурных объектов. Среди них — храм Вооруженных Сил, Сергиева Лавра, Ново-Иерусалимский монастырь и многое другое.

Занятия «Активного долголетия» в Подмосковье посещают свыше 900 супружеских пар, еще 13 стали семьями после знакомства на проекте.

Всего в регионе работают 67 клубов «Активного долголетия», дополнительные открыли в Павшинской Пойме, Нахабине и Мытищах. Подавать заявку туда не нужно — приглашения высылают проактивно в личный кабинет на «Госуслугах».

«Сегодня, в День пожилого человека, желаю нашему старшему поколению крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения!» — сказал Воробьев.

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