Пенсионеров наградили ко Дню добровольца Подмосковья в Химках

В Химках отметили День добровольца Подмосковья. В рамках этого события в разных районах округа организовали множество праздничных мероприятий. Среди них особое место занял форум серебряных волонтеров в Доме культуры «Контакт».

Участники встречи обсудили историю появления праздника и движения. Самых активных волонтеров отметили наградами.

«Добровольческое движение старшего поколения играет важную роль в развитии городской среды и формировании активного гражданского общества. Такие инициативы укрепляют основу социальной ответственности и добрососедства в Химках», — рассказала депутат «Единой России» в Химках Юлия Ишкова.

Старшие добровольцы подвели итоги своей работы и обсудили планы на будущее. Перед собравшимися также выступили артисты.

«Каждый серебряный волонтер — пример того, как можно быть полезным обществу в любом возрасте. Их энергия и неравнодушие вдохновляют нас всех на добрые дела и участие в жизни города. Всех добровольцев региона поздравляю с праздником! Успехов и удачи!» — отметила директор Дома культуры «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Форум стал частью масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений», в рамках которой организовали более 1600 историко-патриотических мероприятий. Александр Васильев, заместитель председателя Совета депутатов, добавил, что программа продолжает расширяться и укрепляет связь между поколениями.