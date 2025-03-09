Пенсионеров из Мытищ предостерегли от уловок телефонных мошенников

Замначальника следственного управления Межмуниципального управления Министерства внутренних дел «Мытищинское» Ольга Осмачко провела встречу с участниками клуба «Активное долголетие». Она напомнила пенсионерам об основных схемах телефонного мошенничества.

Ольга Осмачко также привела конкретные примеры обмана, ответила на вопросы собравшихся и дала советы, как обезопасить себя и своих близких. Она отметила, что преступники придумывают все новые способы вымогания денег.

Сотрудник следственного управления порекомендовала не отвечать на звонки, которые поступают с неизвестных номеров, не называть пароли от личных кабинетов электронных ресурсов, а также коды, которые приходят на номер телефона.

По словам Ольги Осмачко, выявленные номера мошенников блокируют по обращениям граждан, но злоумышленники располагают большой абонентской базой, исключить их из схем довольно трудно.

«По заявлениям граждан фиксируем случаи обмана, а в последствии расследуем и находим преступников», — добавила она.