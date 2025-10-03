Пенсионерам из Наро-Фоминска напомнили правила дорожного движения

В округе отметили Международный день пожилых людей проведением мероприятия, направленного на повышение безопасности старшего поколения на дорогах. В Центральном парке имени Воровского сотрудники Госавтоинспекции, совместно с представителями общественных организаций и уполномоченным по правам человека в Московской области, организовали встречу для людей преклонного возраста.

По словам организаторов, целью этого мероприятия стало напомнить пожилым людям о правилах дорожного движения и предостеречь их от возможных опасностей на дорогах. Автоинспекторы провели беседу, акцентируя внимание участников на важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Было отмечено, что использование световозвращающих элементов повышает видимость пешехода в несколько раз, что значительно снижает риск дорожно-транспортных происшествий. После познавательной части мероприятия состоялось чаепитие. Участники обсудили не только вопросы безопасности на дорогах, но и поделились жизненным опытом, воспоминаниями советами.