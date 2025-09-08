Педиатры из зарубежных стран посетили НИКИ детства в Мытищах

Делегация врачей из Израиля, Турции, Узбекистана, Беларуси приехала для обмена опытом в области диагностики и лечения муковисцидоза и первичной цилиарной дискинезии. Визит прошел в рамках VI съезда детских врачей «Педиатрия как искусство»

Ведущие специалисты посетили Центр наследственных заболеваний легких Научно исследовательского клинического института детства, где им рассказали о современных методах диагностики наследственных заболеваний респираторного тракта.

Высокую оценку работе института дала врач-пульмонолог из Беларуси Татьяна Войтко. Центр, по ее оценке, вошел в мировые стандарты, а его специалисты не просто профессионалы высокого уровня, но и стремящиеся с большим желанием помогать юным пациентам.

«Опыт и стремление российских коллег продемонстрировали направление для дальнейшего развития медицины», — подчеркнула она.

Заведующая отделением детской пульмонологии медицинского факультета университета Гази в Турции, профессор Айсе Тана Аслан также поделилась своими впечатлениями.

«Мне очень приятно и почетно было участвовать в этом съезде, поскольку его научный уровень чрезвычайно высок, — рассказала она. — Доклады и дискуссии отличались качеством не только с научной точки зрения, но и с точки зрения содержательности обсуждений».