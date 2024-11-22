Педиатров в Мытищах поздравили с профессиональным праздником

Медиков, работающих с детьми, поздравили в городском округе Мытищи. Профессиональный праздник у педиатров появился относительно недавно, раньше такого направления в медицине не было.

Сразу два праздника, День педиатра и Всемирный день ребенка, отметили 20 ноября в городском округе Мытищи. Профессиональный праздник у педиатров появился относительно недавно, в середине XX века. Раньше юных пациентов лечили акушеры и терапевты. Огромный вклад в развитие педиатрии в России внесли земские врачи-подвижники, в числе которых был и основатель Мытищинской больницы Дмитрий Орлов.

Шансы на здоровую и счастливую жизнь могут зависеть во многом от того, насколько качественной и эффективной была медицинская помощь, которую человек получил в детстве.

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