Педагогов в Мытищах наградили ко Дню учителя

День воспитателя и День учителя прошли во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи. Педагогов наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

В городском округе Мытищи работают более шести тысяч воспитателей и учителей.

«В нашем округе активно развивается система образования: открываются новые школы и детские сады, куда приходят молодые преподаватели, только что окончившие вузы. Я уверена, что те, кто уже давно работает в системе, обязательно помогут им стать такими же замечательными специалистами, которыми мы все будем гордиться», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Председателя Мытищинской городской профсоюзной организации работников народного образования и наук Анну Светлову удостоили знака «За заслуги перед городским округом Мытищи». Преподавателю химии лицея № 34 Наталье Калялиной присвоили звание «Заслуженный работник образования Московской области».

На мероприятии также подарили сертификат на покупку жилья учителю информатики флагманской школы № 6 Алине Дедовой. Троим педагогам торжественно вручили благодарности губернатора Московской области, восемь преподавателей получили звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Для собравшихся организовали праздничный концерт с участием творческих коллективов округа.

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