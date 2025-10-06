Педагогов Москворецкой гимназии в Воскресенске поздравили с Днем учителя

Депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Андрей Баранов побывал в Москворецкой гимназии. Он поздравил педагогов с Днем учителя и проверил качество выполненного в рамках народной программы партии «Единая Россия» капитального ремонта.

Андрей Баранов поблагодарил преподавателей за неустанный труд и подчеркнул важность роли учителя в формировании будущего поколения.

«Учитель — это не просто профессия, это призвание, требующее огромного терпения, мудрости и самоотдачи», — отметил народный избранник.

Депутат также обсудил с сотрудниками колледжа ход капитального ремонта, который завершили накануне нового учебного года. Собравшиеся затронули вопросы качества выполненных работ и их соответствия современным образовательным стандартам.

Андрей Баранов отметил, что реализация народной программы партии «Единая Россия» направлена на создание современных и безопасных условий для обучения и развития детей, а также на поддержку педагогического сообщества.

«Капитальный ремонт гимназии — это важный шаг на пути к улучшению образовательной среды в нашем городе», — добавил народный избранник.