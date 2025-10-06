Педагогов-химиков поздравили с Днем учителя в Воскресенске

Мероприятие объединило сотрудников администрации Воскресенска, духовенство, учителей, воспитателей и педагогов муниципальных образовательных учреждений. Представители химкомпании традиционно отметили достижения и заслуги преподавателей химии.

Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» не один год сотрудничает с педагогическим сообществом. Такое тесное взаимодействие важно для профориентации школьников, для подготовки будущих абитуриентов и потенциальных сотрудников компании.

«Подготовка квалифицированных кадров начинается со школьной скамьи. Мы высоко ценим многолетнее и плодотворное сотрудничество с учителями химии, их вклад в образование подрастающего поколения и помощь в профориентационной работе. Поздравляем всех педагогов с профессиональным праздником и благодарим за их неоценимый труд», — сказала заместитель директора филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» по персоналу и социальной политике Яна Агеева.