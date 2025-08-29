Педагогическая конференция прошла в Шатуре

Накануне Дня знаний в Шатуре состоялась педагогическая конференция, участники которой обсудили достижения прошлого учебного года и планы на предстоящий. Глава округа Николай Прилуцкий и депутат Госдумы Геннадий Панин наградили руководителей и педагогов шести школ муниципалитета, вошедших в этом году в высшую лигу — «зеленую зону» рейтинга Московской области.

Качество образования в Шатуре остается на стабильно высоком уровне. В прошлом учебном году из школ муниципалитета выпустились более 200 одиннадцатиклассников, 46 из которых получили медали «За особые успехи в учении». Пять выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. За парты в предстоящем учебном году сядут свыше 8000 школьников, 740 их из них — первоклассники.

По словам Николая Прилуцкого, во всех образовательных комплексах муниципального округа Шатура провели косметический ремонт.

«На обновление учреждений затратили свыше 40 миллионов рублей. Для школьников закупили учебники на сумму 39 миллионов рублей, в кабинетах установили современное оборудование и мебель. Все 64 здания прошли приемку», — добавил Николай Прилуцкий.

Построенную в 30-х годах прошлого века школу № 2 к 1 сентября откроют после ремонта. В здании поменяли инженерные системы, обновили окна и кровлю, утеплили фасад. В День знаний в школу отправятся более 600 учеников.

«Подготовили два новых кабинета: кабинет логопеда и кабинет психолога. Появился кабинет основы безопасности и защиты Родины. Закупили новое оборудование для кабинета труда и для кабинета информатики», — отметила директор школы № 2 Марина Солдакова.

Стоит отметить, что на работу в образовательные учреждения округа в этом году поступили 19 молодых специалистов — учителя математики, физкультуры, изобразительного искусства и воспитатели.

Во всех школах муниципалитета заработают математические классы для учеников первых, пятых, седьмых и десятых классов.

«Мы переходим к реализации концепции нового содержания образования естественно-научного профиля. Не только математика в приоритете будет стоять у нас в этом году, не только ее на углубленном уровне мы начинаем изучать, но еще мы будем активно работать по другим предметам — это химия, физика, информатика», — рассказала исполняющая обязанности начальника управления образования администрации округа Наталья Веселова.