Педагоги из Лобни поучаствовали в областном форуме инноваций в образовании

Педагоги из Лобни приняли участие в областном форуме «Инновации в образовании: искусственный интеллект в работе учителя». В состав делегации вошли руководители учреждений и специалисты профильного управления администрации города.

Форум создан для преобразования образовательной среды и повышения качества обучения. В рамках мероприятия Министерство образования Московской области и «Сбербанк» заключили соглашение о сотрудничестве.

В документе отразили модернизацию школьного образования и повышение профессионального потенциала педагогов. В рамках договоренностей создадут инновационные программы, сформируют систему поддержки учителей и внедрят новейшие цифровые технологии. Шаги направлены на всестороннее развитие подрастающего поколения и повышение продуктивности преподавательского состава.

Администрация Лобни продолжает реализацию программы регионального образования с акцентом на инновации и цифровизацию, а также работает над созданием условий для эффективного внедрения передовых методик в школах округа.