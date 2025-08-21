Педагоги из Королева поучаствовали в областном форуме по профориентации школьников

Тематическую площадку «Профориентация: от школы до карьеры» организовали на базе школы № 9 имени Героя Советского Союза Дмитрия Курыжова в Домодедове. В мероприятии приняли участие более 500 педагогов, в том числе из Королева, а также координаторы профильного образования и директоры школ.

Начальник управления общего образования Министерства Московской области Елена Жданкина подвела итоги профориентационного проекта за прошлый учебный год и обозначила планы на будущий. Она отметила, что школа должна не только обучать, но и знакомить учеников с разнообразием профессий и трендов на рынке труда.

Особое внимание уделили обмену лучшими практиками по профориентации детей, включая мастер-классы, встречи с представителями вузов, проведение деловых игр и олимпиад.

В Королеве не первый год развивают систему профильных классов — их открыто уже более 50. Востребованы математические, инженерные, IT, языковые, предпринимательские, медицинские и психолого-педагогические направления. В новом учебном году добавят медиа-классы.